Ciné Plein air, Le Castelet, Toulouse

Informations pratiques

Ciné Plein air 5 – 26 août, certains mercredis Le Castelet Haute-Garonne

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T21:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-26T21:30:00+02:00 – 2026-08-26T23:59:00+02:00

Cinéma sous les étoiles au Castelet

À la tombée de la nuit, la cour du Castelet se transforme en salle de cinéma à ciel ouvert. Installé au cœur de ce monument emblématique du patrimoine toulousain, le public est invité à vivre une expérience où le cinéma dialogue avec l’histoire et l’architecture.

Les projections débutent à 21h30 et sont proposées en accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. Certains films abordent toutefois des thématiques ou comportent des scènes sensibles ; les séances sont donc davantage destinées aux adolescents et aux adultes qu’aux très jeunes enfants.

Mercredi 5 août : La Grande bellezza de Paolo Sorrentino (2013)

Durée : 2h22

À Rome, Jep Gambardella, écrivain et journaliste mondain, mène une vie faite de fêtes, de rencontres et de mondanités. À l’approche de ses 65 ans, il porte un regard mélancolique sur son existence et part à la recherche de la beauté authentique qui semble lui échapper. Entre satire sociale et contemplation, La Grande Bellezza est une ode visuelle à la ville éternelle et une réflexion sur le temps qui passe.

Mercredi 12 août : Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini (1945)

Durée : 1h43

Tourné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce chef-d’œuvre du néoréalisme italien raconte la résistance de femmes et d’hommes ordinaires face à l’occupation nazie de Rome. À travers des destins bouleversants, Roberto Rossellini livre un témoignage puissant sur le courage, la solidarité et le prix de la liberté. Un film majeur de l’histoire du cinéma.

Mercredi 26 août : La Terrasse de Ettore Scola (1980)

Durée : 2h30

Autour d’une grande terrasse romaine se retrouvent régulièrement des intellectuels, artistes et responsables politiques de la bourgeoisie italienne. Derrière les conversations brillantes et les réceptions élégantes se dévoilent les doutes, les désillusions et les contradictions d’une génération. Avec finesse et humour, Ettore Scola compose une chronique à la fois intime et sociale de l’Italie contemporaine.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

Regarder un film sous les étoiles, dans un lieu chargé de mémoire, offre une parenthèse singulière qui renoue avec le plaisir du cinéma partagé.