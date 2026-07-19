CINEMA EN PLEIN AIR AU CASTELET LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CINEMA EN PLEIN AIR AU CASTELET

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26

Dans le cadre de ciné sous les étoiles, découvrez une sélection de 3 films.

Mercredi 5 août venez regarder La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino.

Mercredi 12 août découvrez l’oeuvre de Roberto Rossellini ; Rome, ville ouverte

Mercredi 26 août La terrasse de Ettore Scola vous sera présenté .

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 17 97 28 86 lecastelet@mairie-toulouse.fr

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English :

As part of the Cin%E9 sous les %E9toiles series, discover a selection of three films.

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR AU CASTELET Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE