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CINEMA EN PLEIN AIR AU CASTELET LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

mercredi 5 août 2026 · LE CASTELET TOULOUSE · Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
LE CASTELET TOULOUSE
Adresse
18 Grande-rue Saint Michel
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

CINEMA EN PLEIN AIR AU CASTELET

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26

Dans le cadre de ciné sous les étoiles, découvrez une sélection de 3 films.
Mercredi 5 août venez regarder La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino.
Mercredi 12 août découvrez l’oeuvre de Roberto Rossellini ; Rome, ville ouverte
Mercredi 26 août La terrasse de Ettore Scola vous sera présenté   .

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 17 97 28 86  lecastelet@mairie-toulouse.fr

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English :

As part of the Cin%E9 sous les %E9toiles series, discover a selection of three films.

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR AU CASTELET Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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