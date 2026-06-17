YOUR NAME (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

YOUR NAME (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 22:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

L’un des plus gros succès de l’histoire du cinéma japonais. Quand animation rime avec émotion. Une jeune fille qui s’ennuie à la campagne se réveille épisodiquement dans le corps d’un jeune citadin qui mène la vie dont elle a toujours rêvé. Un échange de corps entre fille et garçon (un motif récurrent de la culture japonaise) pour un chassé-croisé bouleversant. Une œuvre aussi complexe qu’ambitieuse qui joue constamment sur les oppositions ville et campagne, féminin et masculin, modernité et tradition et, bien sûr, passé et présent.

Makoto Shinkai, 2016. Japon. 107 min. Coul. DCP. VOSTF 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement YOUR NAME (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE