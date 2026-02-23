Jean-Marc Debois En Passant par la Charente-Maritime Rue paul Massy Meschers-sur-Gironde
Jean-Marc Debois En Passant par la Charente-Maritime Rue paul Massy Meschers-sur-Gironde samedi 28 mars 2026.
Jean-Marc Debois En Passant par la Charente-Maritime
Rue paul Massy La Passerelle Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La comédie musicale En Passant par la Charente Maritime est une fantaisie musicale, historique par ces monuments et touristiques. De et avec Jean-Marc Desbois (chant et guitare) Magalie Zsigmond (Harpe) Eric Proud (violon).
.
Rue paul Massy La Passerelle Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 29 65 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The musical comedy En Passant par la Charente Maritime is a musical fantasy, historic in its monuments and touristy in its surroundings. By and with Jean-Marc Desbois (vocals and guitar) Magalie Zsigmond (harp) Eric Proud (violin).
L’événement Jean-Marc Debois En Passant par la Charente-Maritime Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique