Jean Messagier, l’été continué Domaine Saint-Joseph Aix-en-Provence

Informations pratiques

Le Tholonet

Jean Messagier, l’été continué

Du 12/09 au 15/11/2026 le vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Inauguration gratuite le samedi 12 septembre de 10h à 18h. Domaine Saint-Joseph Atelier François Aubrun 2161 Route Cézanne Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Domaine Saint-Joseph Atelier François Aubrun invite à redécouvrir l’oeuvre de Jean Messagier, figure majeur de la peinture française du XXe siècle.

Le Domaine Saint-Joseph Atelier François Aubrun, situé au Tholonet face à la montagne Sainte-Victoire, ouvre exceptionnellement ses portes du 12 septembre au 15 novembre pour présenter une exposition du peintre Jean Messagier. Figure majeure et inclassable de la peinture française du XXe siècle, Jean Messagier s’est toujours refusé à choisir entre figuration et abstraction, puisant dans les paysages de la vallée du Doubs une inspiration organique et spirituelle.



Le long d’un parcours partant de la Route Cézanne et s’élevant dans la colline jusqu’à la chapelle de Saint-Joseph, l’exposition Jean Messagier, l’été continué invite à redécouvrir une peinture libre, habitée par la nature, qui entre en résonance avec l’oeuvre de François Aubrun (1934-2009) et avec les paysages mondialement célèbres qui se déploient autour du Domaine.



→ Réservations en ligne https://reservation.aixenprovencetourism.com/domaine-saint-joseph-atelier-francois-aubrun-exposition-jean-messagier-l-ete-continue.html



Jean Messagier (1920–1999) est un peintre, graveur et sculpteur français. Originaire de Paris, il grandit entre les Batignolles et les Tuileries avant de s’installer dans le Quartier latin. En 1942, il intègre l’École nationale supérieure des Arts décoratifs, où les cours de Paul Valéry nourrissent une sensibilité poétique déjà marquée par Proust et Raymond Roussel.

À la fin des années 1940, il développe une abstraction gestuelle et lyrique, refusant toute opposition stricte entre abstraction et figuration. Ce langage pictural singulier le rattache à la seconde École de Paris.



Dès les années 1950, il expose à Paris, puis accède à une reconnaissance internationale première exposition à New York en 1960, participation à la Biennale de Venise en 1962 et de São Paulo en 1965. Il s’installe alors dans le Doubs, où la nature devient une source d’inspiration organique et spirituelle, le conduisant à un engagement précoce pour la biodiversité. Il noue des amitiés durables avec Alechinsky, Bram Van Velde, Degottex, Marfaing et Poliakoff.

Ses œuvres figurent aujourd’hui dans les collections du Guggenheim, de la Fondation Maeght et du Centre Pompidou.



Tables rondes, concerts, performances tous les samedis à 16h en présence des artistes résidents et/ou d’intervenants autour de la thématique du paysage.



Programmation détaillée https://www.domaine-saint-joseph.com/



Commissaire de l’exposition Romain Mathieu



Programmation de Paysage endormi, avec le soutien de la Fondation d’entreprises AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique, de la commune du Tholonet, de la ville d’Aix-en-Provence, du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Région Sud .

Domaine Saint-Joseph Atelier François Aubrun 2161 Route Cézanne Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Domaine Saint-Joseph and Atelier François Aubrun invite you to rediscover the work of Jean Messagier, a major figure in 20th-century French painting.

L’événement Jean Messagier, l’été continué Le Tholonet a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie d’Aix-en-Provence