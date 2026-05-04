Jean-Paul Florens et Gérard Sumian Quartet en concert Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
Jean-Paul Florens et Gérard Sumian Quartet en concert Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement samedi 27 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Jean-Paul Florens et Gérard Sumian Quartet en concert
Samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30.
Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert de Jazz
Concert de Jazz
Jean-Paul FLORENS Guitare
Gérard SUMIAN Guitare
Philippe GALLET Contrebasse
Dimitri SUMIAN Batterie
Au programme, simplement une profondeur musicale, la recherche d’un équilibre subtile entre son et silence, une sincérité de partage, une générosité, de beaux thèmes, de belles harmonies où le moment présent et l’improvisation restent l’art de prédilection. .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
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Jazz concert
L’événement Jean-Paul Florens et Gérard Sumian Quartet en concert Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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