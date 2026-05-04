Jean-Paul Florens et Gérard Sumian Quartet en concert Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Jean-Paul Florens et Gérard Sumian Quartet en concert

Samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert de Jazz

Concert de Jazz

Jean-Paul FLORENS Guitare

Gérard SUMIAN Guitare

Philippe GALLET Contrebasse

Dimitri SUMIAN Batterie



Au programme, simplement une profondeur musicale, la recherche d’un équilibre subtile entre son et silence, une sincérité de partage, une générosité, de beaux thèmes, de belles harmonies où le moment présent et l’improvisation restent l’art de prédilection. .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

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Jazz concert

L’événement Jean-Paul Florens et Gérard Sumian Quartet en concert Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille