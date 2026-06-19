Le Marché Édition Été 2026 Placette Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Le Marché Édition Été 2026

Samedi 27 juin 2026 de 16h à 22h. Placette 22 rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le marché est de retour pour son édition de d’été ! On se retrouve chez Placette, entourés de 20 créateurs et artisans locaux.

Le marché est de retour pour son édition de d’été !

Au programme

20 créateurs locaux à découvrir

Henné & Strass dentaires

Boissons fraîches & tapas

C’est l’occasion parfaite se détendre après une matinée à la plage, de découvrir et soutenir des artisans de la région pour faire des cadeaux ou se faire plaisir dans une atmosphère conviviale. .

Placette 22 rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lemarche.marseille@gmail.com

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English :

The market is back for its summer edition! Let’s meet at Placette, surrounded by 20 local designers and artisans.

L’événement Le Marché Édition Été 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille