Le Marché Édition Été 2026 Placette Marseille 2e Arrondissement
Le Marché Édition Été 2026 Placette Marseille 2e Arrondissement samedi 27 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Le Marché Édition Été 2026
Samedi 27 juin 2026 de 16h à 22h. Placette 22 rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le marché est de retour pour son édition de d’été ! On se retrouve chez Placette, entourés de 20 créateurs et artisans locaux.
Le marché est de retour pour son édition de d’été !
Au programme
20 créateurs locaux à découvrir
Henné & Strass dentaires
Boissons fraîches & tapas
C’est l’occasion parfaite se détendre après une matinée à la plage, de découvrir et soutenir des artisans de la région pour faire des cadeaux ou se faire plaisir dans une atmosphère conviviale. .
Placette 22 rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lemarche.marseille@gmail.com
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English :
The market is back for its summer edition! Let’s meet at Placette, surrounded by 20 local designers and artisans.
L’événement Le Marché Édition Été 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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