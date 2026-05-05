BIM ! Festival de Bande dessinée & d’Illustration à Marseille au Centre de la Vieille Charité Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

BIM ! Festival de Bande dessinée & d’Illustration à Marseille au Centre de la Vieille Charité

Samedi 20 juin 2026 de 11h à 19h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Centre de la Vieille Charité va accueillir le festival BIM samedi 20 juin.

Le Centre de la Vieille Charité accueille le festival dédié à la BD et l’illustration BIM le samedi 20 juin pour une grande journée pour petits et grands de rencontres, projections, lectures et conférences à la salle du Miroir avec la crème de la scène graphique marseillaise.



> 11h Ciné-BD de Bianca et la forêt des parents égarés par Marie Boisson dès 6 ans.



> 13h30 Conférence dessinée sur le matrimoine en BD par Elsa Klee et Lucile Ourvouai dès 12 ans.



> 15h30 Présentation de la BD Un Marseillais au Groenland, récit du voyage de Martin Py dès 12 ans



> 17h Projection des documentaires Baby Boom , sur le travail d’Eugénie Lavenant + Do It Yourself du réalisateur François Nemeta sur Michel Gondry dès 16 ans.



Le tout complété par des séances de signatures pour rencontrer et discuter avec les auteurices.



Le festival BIM se consacre depuis 2022 à promouvoir la scène graphique marseillaise en proposant pendant tout le mois de juin et sur toute la cité phocéenne des événements à destination de tous les publics, de la jeune lectrice néophyte au vieux passionné.



• Gratuit

• Salle du Miroir

• + d’infos : https://www.bimfestival.org/programme-BIM2026.php .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Centre de la Vieille Charité will be hosting the BIM festival on Saturday June 20.

L’événement BIM ! Festival de Bande dessinée & d’Illustration à Marseille au Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Ville de Marseille