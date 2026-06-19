Journée pré-événement du 3XFestival Place Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Journée pré-événement du 3XFestival

Samedi 27 juin 2026 de 9h à 18h. Place Villeneuve Bargemon Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Pré-évènement du 3X festival, compétition internationale de basket 3×3 qui se tiendra au parc Chanot du 3 au 5 Juillet.

Après une édition 2025 couronnée de succès, le 3X Festival revient à Marseille en 2026 avec encore plus d’intensité, de spectacles et d’émotions. Au-delà de la compétition officielle (112 athlètes, 28 équipes), le 3X Festival est un temps fort de promotion du basket 3×3 avec de nombreuses animations immersives, des terrains en libre accès et un véritable village pensé pour promouvoir la discipline.



Afin de vivre l’événement bien en amont, un tournoi des quartiers avec 8 dates qualificatives se tient depuis le début de l’année, réunissant les jeunes passionnés ou non initiés. Les meilleures équipes se retrouveront pour participer à la grande finale sur les terrains officiels du 3X Festival.



Venez nombreux à une première journée de promotion sur l’esplanade Bargemon le 27 juin.



Au programme



Tournoi de 6 équipes filles, 6 équipes garçons, inscrits sur invitation du comité des Bouches-du-Rhône (BDR) de basket.

Catégorie U22 avec âge 18-22 ans.

Les équipes gagnantes seront invitées au tournoi des Espoirs du 3X qui se tiendra le samedi 4 juin pour les filles et le 5 juin pour les garçons.

Présence d’un animateur toute la journée.



► Tournoi Qualification Road to 3XF



Tournoi filles



9h30 12h50 Phase de poules + phases finales

12h50 13h10 Finale

13h10 13h30 Remise des prix équipes All-Star



Tournoi garçons



13h40 17h00 Phase de poules + phases finales

17h00 17h20 Finale

17h20 17h40 Remise des prix équipes All-Star .

Place Villeneuve Bargemon Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Event at the 3X Festival, an international 3×3 basketball tournament to be held at Chanot Park from July 3 to 5.

L’événement Journée pré-événement du 3XFestival Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille