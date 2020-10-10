Border Dance- Taoufik Izzediou- Cie Anania Danses Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Border Dance- Taoufik Izzediou- Cie Anania Danses

Du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026 le vendredi à partir de 21h. À partir de 16h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Née de la fusion des rituels gnawa, de la danse contemporaine et de la culture flamenca, la nouvelle création de Taoufiq Izeddiou réunit six artistes et une dizaine d’amateur·ices marseillais·es.

Border Dance révèle la beauté brute des corps et leur vérité dans l’épuisement, entraînant ses interprètes dans une traversée collective du corps et de l’esprit. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50

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English :

Born from the fusion of Gnawa rituals, contemporary dance and flamenco culture, Taoufiq Izeddiou?s new creation brings together six artists and a dozen amateurs from Marseille.

L’événement Border Dance- Taoufik Izzediou- Cie Anania Danses Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille