Circa 137 (électro jazz) Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
Circa 137 (électro jazz) Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement samedi 20 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Circa 137 (électro jazz)
Samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30.
Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Nourris d’influences très variées: musique classique, jazz, trad, rock, funk, électroacoustique… les 3 musiciens s’unissent dans l’énergie du jazz.
Nourris d’influences très variées: musique classique, jazz, trad, rock, funk, électroacoustique… les 3 musiciens s’unissent dans l’énergie du jazz.
Les 3 instruments se rencontrent, cherchent des points de fusion mais aussi de rupture. Ils interagissent avec l’électronique en temps réel et ils se complètent, se contrarient ou même parfois se contaminent, les idées se propageant sous des formes totalement imprévues, au gré de l’intensité de l’instant et des émotions: mélancolie profonde, assauts rageurs, rythmiques festives, transes hypnotiques…
Trompettiste et instrumentiste électronique, Pascal Alletto investit le matériau sonore par l’hybridation des textures. Pianiste, compositeur et arrangeur, Gilles Cabanes se produit en jazz, mêlant improvisation et création libre, dans le répertoire classique et dans les musiques actuelles. Bassiste éclectique, Alexandre Fontana aime pratiquer l’improvisation et poser le groove au sein de différentes formations: jazz, soul, funk, rock et musiques traditionnelles.
Gilles CABANES Piano
Alexandre FONTANA Basse électrique
Pascal ALLETTO Trompette & électronique .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
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English :
Nourished by a wide range of influences: classical, jazz, traditional, rock, funk, electroacoustic… the 3 musicians unite in the energy of jazz.
L’événement Circa 137 (électro jazz) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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