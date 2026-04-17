Jean Vodaine, la poésie dans les mains Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Metz

Jean Vodaine, la poésie dans les mains

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le Théâtre de Nihilo Nihil présente son dernier opus d’apéro-littéraire. Soit la rencontre d’un public avec une oeuvre, ici les poésies et contes de Jean Vodaine, intercalés d’éléments biographiques concernant le poète ouvrier lorrain, et agrémentés de musiques et de chansons. Ce spectacle est présentée dans le cadre d’un Hommage au poète, graveur et typographe Jean Vodaine, en partenariat avec le Puzzle, la Ville de Thionville, le réseau des Bibliothèques-médiathèques de la Ville de Metz, le Centre national de littérature Luxembourg, l’association Jean Vodaine .

Adultes.

Jauge limitée, inscription obligatoire par mail.Tout public

0 .

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Théâtre de Nihilo Nihil presents its latest literary aperitif. In this case, the poems and tales of Jean Vodaine, interspersed with biographical details of the Lorraine working-class poet, accompanied by music and song. This show is presented as part of a tribute to the poet, engraver and typographer Jean Vodaine, in partnership with Le Puzzle, the City of Thionville, the Metz library-mediatheque network, the Centre national de littérature Luxembourg, and the Jean Vodaine association.

Adults.

Limited capacity, registration required by e-mail.

L’événement Jean Vodaine, la poésie dans les mains Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ