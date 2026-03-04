Jeanfi Janssens | Maison de la culture Maison de la culture Clermont-Ferrand

Jeanfi Janssens | Maison de la culture

Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Chez Janfi l’aventure est au coin de la rue…

.

Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 26 contact@contremarque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Janfi, adventure is just around the corner?

L’événement Jeanfi Janssens | Maison de la culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-04 par Clermont Auvergne Volcans