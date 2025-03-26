JEANFI JANSSENS – ZINGA ZANGA Beziers

JEANFI JANSSENS Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

JEANFI JANSSENS Tombé du CielAuteurs : Jean-Philippe JANSSENSMise en scène : Eric ThéobaldDurée 1h20mn. Env.Productions : CHCUT DISCRET PRODUCTIONSChez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et desanecdotes totalement inédites.À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur sonpassage à l’internat chez les bonnes soeurs, ses rencontres inopinées et ses premiersdéboires médicaux.Si Jeanfi n’était pas entendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du showbusiness… et sa mère non plus !Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !“(…) Une réussite ” LE PARISIEN“(…) un sans-faute ! ” LA VOIX DU NORD“(…) il fait salle comble ! ” LA CHARENTE LIBRE

