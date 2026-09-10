JEANJASS + 1ère partie 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

JEANJASS + 1ère partie

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04 23:59:00

Date(s) :

2027-02-04

Entre la Belgique, le Maroc et la musique, JeanJass s’est construit dans le mouvement. Le rap s’impose très tôt, presque comme une évidence. Viennent ensuite les projets, les tournées, les rencontres. Avec Les Champs de Sacs Plastique, le rappeur-producteur assemble des fragments (…)

Entre la Belgique, le Maroc et la musique, JeanJass s’est construit dans le mouvement. Le rap s’impose très tôt, presque comme une évidence. Viennent ensuite les projets, les tournées, les rencontres. Avec Les Champs de Sacs Plastique, le rappeur-producteur assemble des fragments où se croisent souvenirs, famille et ancrage. Un album cohérent et incarné, porté par une écriture maîtrisée et une vision claire celle d’un mec normal qui sait pourquoi il rappe. .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Between Belgium, Morocco, and music, JeanJass found his path through the scene. Rap became a natural fit very early on, almost as if it were meant to be. Then came the projects, the tours, and the encounters. With *Les Champs de Sacs Plastique*, the rapper-producer pieces together fragments (…)

L’événement JEANJASS + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME