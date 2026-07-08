SALON HABITAT & JARDIN LAVAL 2 Rue Joséphine Baker Laval

Informations pratiques

Laval

SALON HABITAT & JARDIN LAVAL

2 Rue Joséphine Baker 2 RUE JOSÉPHINE BAKER Laval Mayenne

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Salon Habitat & Jardin de Laval 3 jours pour concrétiser tous vos projets maison et extérieur !

Du 11 au 13 septembre 2026, l’Espace Mayenne à Laval devient le rendez-vous incontournable de tous ceux qui rêvent d’un intérieur plus confortable, d’un jardin plus agréable ou d’une maison plus performante. Pour sa troisième édition, le Salon Habitat & Jardin réunit plus de 140 exposants experts de l’habitat et de l’aménagement extérieur.

Inspirez-vous, échangez, concrétisez !

Que vous envisagiez de construire, rénover, décorer ou embellir vos espaces extérieurs, vous trouverez sur place toutes les idées, conseils et solutions pour donner vie à vos projets.

Au programme

• Construction & rénovation isolation, chauffage, menuiseries, énergies renouvelables, domotique…

• Aménagement intérieur cuisines, salles de bains, décoration, mobilier, rangements sur mesure…

• Jardin & extérieur terrasses, pergolas, piscines, paysagisme, végétaux, mobilier de jardin et bien plus encore.

Profitez de cette occasion unique pour rencontrer des professionnels qualifiés, découvrir les dernières tendances, comparer les offres et bénéficier de conseils personnalisés adaptés à votre budget et à vos envies.

Animations, démonstrations et nouveautés rythmeront également le week-end pour faire le plein d’idées et de bonnes adresses.

Informations pratiques

• Dates du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026

• Horaires de 10h à 19h

• Lieu Espace Mayenne 2 rue Joséphine Baker, 53000 Laval

• Entrée 5 € (gratuite pour les moins de 18 ans)

• Parking gratuit

• Bar et restauration sur place assurés par la Corévatine .

2 Rue Joséphine Baker 2 RUE JOSÉPHINE BAKER Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 52 60 55 85 mpatureau@leo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laval Home & Garden Show: 3 days to bring all your home and outdoor projects to life!

L’événement SALON HABITAT & JARDIN LAVAL Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME