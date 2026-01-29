Jeanne Cherhal à L’Astrada MARCIAC Marciac

Jeanne Cherhal à L’Astrada

MARCIAC L'Astrada 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, Jeanne Cherhal est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont Douze fois par an, Histoire de J. et L’an 40.

C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de son nouvel album Jeanne. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu. Leurs retrouvailles, une quinzaine d’années après leur duo emblématique Brandt Rhapsodie, augurent du meilleur. La chanteuse continue d’embrasser volontiers les tabous autour du désir, du temps qui passe, des violences contre les femmes, et de mettre son féminisme plein de fougue au service de leur déconstruction.

De la chair à la psyché au féminin, Jeanne (prénom ici brandi en étendard) fait tours, détours et retours avec une obstination qui force l’admiration. Libération

Depuis ses débuts, Jeanne l’amoureuse sait aussi partir au combat, affirmer avec fermeté et humour un féminisme qui ne renonce pas à dénoncer les violences conjugales (Sous les toits) ou le harcèlement. Le Monde

Jeanne Cherhal chant et piano

Philippe Entressangle batterie

Roman Reidid clavier et trompette

Nathy Cabrer basse

Paul Pavillon guitares .

English :

Author, composer, singer, bassist and passionate pianist, Jeanne Cherhal has become a household name on the French music scene with six albums, including Douze fois par an, Histoire de J. and L?an 40.

Her new album, Jeanne, was produced by Benjamin Biolay. Freer than ever, she draws on their shared energy, an enveloping sound and a welcome taste for adventure. Their reunion, some fifteen years after their emblematic duet Brandt Rhapsodie, augurs well for the future. The singer continues to embrace the taboos surrounding desire, the passage of time and violence against women, and uses her spirited feminism to deconstruct them.

From the flesh to the feminine psyche, Jeanne (first name brandished here as a standard) twists, turns and returns with an obstinacy that commands admiration. Libération

Since her debut, Jeanne l?amoureuse has also known how to take up the fight, asserting with firmness and humor a feminism that does not give up denouncing domestic violence (Sous les toits) or harassment. Le Monde

