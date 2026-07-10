JEANNE CHERHAL Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-08 20:00 – 21:45

Gratuit : non 18 € à 34 € Tout public

L’icône nantaise revient sur le devant de la scène pour de joyeuses retrouvailles avec un dernier album éponyme empreint de liberté. C’est au début des années 2000 que Jeanne Cherhal se révèle avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur. Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, elle est devenue un nom incontournable de la scène musicale française. Elle a confié à Benjamin Biolay la réalisation de son dernier album. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu. Leur retour, une quinzaine d’années après leur duo emblématique Brandt Rhapsodie, augure le meilleur. « Pas de tabous pour raconter les vagues à l’âme et les coups de cœur de l’indispensable Jeanne Cherhal. » Les Inrockuptibles Crédit photo ©Jean-François Robert

Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

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