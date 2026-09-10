Jeanne Mettra-Videau, le métier d’éditeur : passeur de textes, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse
Informations pratiques
Jeanne Mettra-Videau, le métier d’éditeur : passeur de textes Jeudi 15 octobre, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00
Jeudi 15 octobre 18 h
Jeanne Mettra-Videau est une artiste toulousaine, peintre et autrice. Elle a été éditrice pendant 10 ans (Bordas et Larousse). Elle a publié Élisions grignotées et cabrioles interrogatives chez Az’art atelier. Forte de son expérience pluridisciplinaire des deux côtés de l’édition, elle propose une rencontre autour des étapes clés du parcours de l’auteur et de son complice l’éditeur, ou comment transformer une « belle plume » en « bonnes feuilles ».
Médiathèque Côte pavée
Durée : 1h30
Sur inscription au 05 67 72 84 47
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 47 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Forte de son expérience pluridisciplinaire des deux côtés de l’édition, elle propose une rencontre autour des étapes clés du parcours de l’auteur et de son complice l’éditeur
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026