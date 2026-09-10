Jeanne Mettra-Videau, le métier d’éditeur : passeur de textes, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Jeanne Mettra-Videau, le métier d’éditeur : passeur de textes Jeudi 15 octobre, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00

Jeudi 15 octobre 18 h

Jeanne Mettra-Videau est une artiste toulousaine, peintre et autrice. Elle a été éditrice pendant 10 ans (Bordas et Larousse). Elle a publié Élisions grignotées et cabrioles interrogatives chez Az’art atelier. Forte de son expérience pluridisciplinaire des deux côtés de l’édition, elle propose une rencontre autour des étapes clés du parcours de l’auteur et de son complice l’éditeur, ou comment transformer une « belle plume » en « bonnes feuilles ».

Médiathèque Côte pavée

Durée : 1h30

Sur inscription au 05 67 72 84 47

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 47 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Forte de son expérience pluridisciplinaire des deux côtés de l’édition, elle propose une rencontre autour des étapes clés du parcours de l’auteur et de son complice l’éditeur