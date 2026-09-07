Jeanne Pham Tran présente « Les Ombres de l’exil », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Jeanne Pham Tran présente « Les Ombres de l’exil » Mardi 15 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:59:00+02:00

Un roman grave, vif et parfois drôle, hommage émouvant et quête des origines.

Le destin d’Ama, « bonne à tout faire » de l’impératrice de l’ancien Vietnam, est une légende, un conte chinois, un roman d’aventures… Des aventures que Jeanne Pham Tran, sa petite fille, restitue avec beaucoup de pudeur et d’émotion. Au présent et à la deuxième personne du singulier, l’autrice s’interroge aussi sur son métissage asiatique, s’adressant directement à son aïeule, la rendant ainsi plus que jamais vivante.

Jeanne Pham Tran a étudié les littératures française et chinoise. Elle est aujourd’hui éditrice et vit entre Bangkok et Paris. Après De rage et de lumière, Les Ombres de l’exil est son deuxième roman.

Venez découvrir « Les Ombres de l’exil » publié aux Éditions Mercure de France.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-jeanne-pham-tran-presente-les-ombres-de-lexil-1998636842598 »}]

Un roman grave, vif et parfois drôle, hommage émouvant et quête des origines. Le destin d’Ama, « bonne à tout faire » de l’impératrice de l’ancien Vietnam, est une légende, un c … Rencontre-Dédicace