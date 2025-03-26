JECK – JECK en concert – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

JECK – JECK en concert Début : 2026-01-04 à 18:00. Tarif : – euros.

L’AUTRE SOLUTION (D-2024-1298 et 1299) présente en accord avec Jeck Labousse et TAMAM Production:Jeck en concert, avec Carla en guest sur toute la tournée !Jeck a su conquérir le cœur du public grâce à son style musical unique, alliant pop et chanson française. Fort de ses trois tubes à succès, « Parapluie » avec 23 millions de vues en seulement 11 mois, « Sans toi » avec 3,3 millions de vues, et « Défaite » qui totalise 2,3 millions de vues en 12 mois, il s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale contemporaine.Il sera rejoint sur scène par Carla et interprèteront ensemble en exclusivité certains titres de leur prochain album « Oxygène » dont le titre à succès « M’envoler » et le nouveau single « À qui le tour ».

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69