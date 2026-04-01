Soulaines-Dhuys

JEMA Découverte des techniques de transformation de l’argile et des différentes cuisson

8 route de Joinville Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Connaissez-vous le savoir-faire qui tourne autour de la terre cuite ? C’est une tradition ancestrale que dont on use les mérites en Champagne ! Venez découvrir cet univers unique lors d’un week-end animé à la Tuilerie-Poterie Royer, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Au programme

– Accueil des visiteurs puis visite commentée de la tuilerie et de la poterie, durant laquelle les visiteurs apprendront comment l’argile s’est composée sur notre planète et tout ce que englobe le nom céramique .

– Explications des différentes étapes de fabrications à la tuilerie puis à la poterie.

– Démonstrations de tournage et possibilité pour les personnes intéressées de tenter l’expérience.

– Explications du riche patrimoine lié à l’argile dans l’Aube.

– Démonstrations d’estampage dans d’anciens moules avec l’association Artho.

– Exposition de carreaux médiévaux et d’anciens modèles, d’épis de faitages anciens avec l’association Identité Terre réalisés à la Tuilerie Royer.

– Visite commentée de l’Eglise Saint-Laurent du village.

Pour en savoir plus sur les Journées Européennes des Métiers d’Art, rendez-vous sur https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ ! .

8 route de Joinville Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 75 06 tuilerieroyer@orange.fr

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English :

L’événement JEMA Découverte des techniques de transformation de l’argile et des différentes cuisson Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne