Jenny Dahan voyage en punkésie Café Les Voyageurs Lanvéoc

Lanvéoc

Jenny Dahan voyage en punkésie

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 19:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Elle est une artiste rare… Son concert n’est pas seulement un concert, c’est un acte de poésie, lue et chantée.

Autrice, poétesse, accompagnée de ses guitares et d’un looper, à ses pieds des livres et des carnets…

JENNY DAHAN manie les mots avec une liberté folle, des mots qui ouvrent des chemins souvent enfouis, et remuent l’âme.

Toujours sur le fil, exprimant une vulnérabilité d’où jaillit la beauté, la force et la fragilité, elle est l’humanité en mouvement, celle qui trébuche parfois mais qui vit chaque instant, qui crée et nous touche.

Un voyage en punkésie entre chansons, slam et impro, un moment à vivre. .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Jenny Dahan voyage en punkésie Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime