JEP 2026 Atelier petit horloger, grand gourmand ! Musée de l’Horlogerie Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont

Informations pratiques

Saint-Nicolas-d’Aliermont

JEP 2026 Atelier petit horloger, grand gourmand ! Musée de l’Horlogerie

Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Petit horloger, grand gourmand !

Cet atelier familial vous invite à réaliser une création plastique à plusieurs mains avant de partager un bon goûter. Petits et grands enfants sont les bienvenus.

Accessible dès 4 ans.

Durée 1h30 .

Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 Atelier petit horloger, grand gourmand ! Musée de l’Horlogerie

L’événement JEP 2026 Atelier petit horloger, grand gourmand ! Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-08-21 par Communauté de communes des Falaises du Talou