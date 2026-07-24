JEP 2026 Battle de tapisserie Frédérique vs Marie-Valérie Galerie & Atelier Frederique Jill Aubusson

Informations pratiques

Aubusson

JEP 2026 Battle de tapisserie Frédérique vs Marie-Valérie

Galerie & Atelier Frederique Jill 31 Rue Vieille Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Marie-Valérie, spécialiste de la tapisserie à l’aiguille, et Frédérique Jill, experte en tapisserie de lisse, vont en découdre sous vos yeux ébahis lors de la troisième Battle internationale de tapisserie !

Un même motif, deux techniques. Chacune dans son atelier, mais reliées par satellite et retransmises en direct sur grand écran… enfin, sur petit écran !

Tapisserie à l’aiguille contre tapisserie de lisse le grand combat est lancé. Que la meilleure gagne ! .

Galerie & Atelier Frederique Jill 31 Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 90 07 10 contact@frederiquejill.fr

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English : JEP 2026 Battle de tapisserie Frédérique vs Marie-Valérie

L’événement JEP 2026 Battle de tapisserie Frédérique vs Marie-Valérie Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin