JEP 2026 Chamonix entre paysage et patrimoine Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Artistes · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
JEP 2026 Chamonix entre paysage et patrimoine
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au fil du temps, Chamonix s’est transformé. Comment la perception des atouts et des contraintes de ce territoire a varié selon les époques et le contexte ?
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Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24
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English : JEP 2026 Chamonix: Where Landscape Meets Heritage
Over time, Chamonix has changed. How has the perception of this region’s strengths and limitations varied across different eras and contexts?
L’événement JEP 2026 Chamonix entre paysage et patrimoine Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de Communes Pays du Mont Blanc
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