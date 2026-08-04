Informations pratiques

Agneaux

JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte)

Place Pierre de Gouville Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Promenade musicale et découverte des plantes sauvages du parc de la Palière à Agneaux. Public ado-adulte. Le parcours est court et facile. Sur inscription. Avec Patrick Martin, musicien et botaniste.

Durée 2h. .

Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie mediatheque@agneaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte)

L’événement JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte) Agneaux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô