JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte) Agneaux
samedi 19 septembre 2026 · Agneaux
Informations pratiques
Agneaux
JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte)
Place Pierre de Gouville Agneaux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Promenade musicale et découverte des plantes sauvages du parc de la Palière à Agneaux. Public ado-adulte. Le parcours est court et facile. Sur inscription. Avec Patrick Martin, musicien et botaniste.
Durée 2h. .
Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie mediatheque@agneaux.fr
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English : JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte)
L’événement JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte) Agneaux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô
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