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JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte) Agneaux

samedi 19 septembre 2026 · Agneaux

JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte) Agneaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place Pierre de Gouville
Ville
50180 Agneaux
Département
Manche
Tarif

Agneaux

JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte)

Place Pierre de Gouville Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Promenade musicale et découverte des plantes sauvages du parc de la Palière à Agneaux. Public ado-adulte. Le parcours est court et facile. Sur inscription. Avec Patrick Martin, musicien et botaniste.

Durée 2h.   .

Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie   mediatheque@agneaux.fr

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English : JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte)

L’événement JEP 2026 Circuit Flânerie musicale et botanique (ado/adulte) Agneaux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô

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