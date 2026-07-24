Informations pratiques

Aubusson

JEP 2026 Découverte de la Maison du Tapissier

Rue Vieille Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Bienvenue dans la demeure de la famille Corneille. Dans cette maison de liciers du XVIe siècle, chaque pierre et chaque poutre semblent encore résonner au rythme des battements du peigne sur la chaîne.

Aujourd’hui, cet héritage pluriséculaire s’illumine d’un éclat nouveau. La Ville d’Aubusson vous présente une sélection exceptionnelle issue de sa collection municipale, véritable trésor artistique témoignant de l’extraordinaire vitalité de la tapisserie contemporaine.

Les fils se délient pour donner vie aux visions de grands maîtres de cet art Jean Lurçat, Élie Maingonnat, Jean Picart Le Doux, Jean-Pierre Tanguy, Jacques Cinquin et Jean Fourton.

Livret jeu pour les enfants.

Pas de tissage, notre lissière tisse à la Manufacture Braquenié. .

Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12

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English : JEP 2026 Découverte de la Maison du Tapissier

L’événement JEP 2026 Découverte de la Maison du Tapissier Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin