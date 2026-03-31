Informations pratiques

Pleurtuit

JEP 2026 Découverte du Moulin Neuf

Etang du Moulin Neuf Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, découverte de l’Histoire et de la faune de l’étang du Moulin Neuf accompagnés par le collectif de l’étang.

Toute la journée.

Infos www.pleurtuit.com .

Etang du Moulin Neuf Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

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English :

L’événement JEP 2026 Découverte du Moulin Neuf Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme