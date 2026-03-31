JEP 2026 Découverte du Moulin Neuf Pleurtuit
samedi 19 septembre 2026 · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
JEP 2026 Découverte du Moulin Neuf
Etang du Moulin Neuf Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, découverte de l’Histoire et de la faune de l’étang du Moulin Neuf accompagnés par le collectif de l’étang.
Toute la journée.
Infos www.pleurtuit.com .
Etang du Moulin Neuf Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP 2026 Découverte du Moulin Neuf Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine)
- Forum des associations Pleurtuit Pleurtuit 5 septembre 2026
- Atelier numérique Sauvegarder ses données sur son téléphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit 7 septembre 2026
- Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit 29 septembre 2026
- C’est décidé je deviens une connasse ESPACE DELTA-PLEURTUIT Pleurtuit 24 octobre 2026
- Comédie »C’est décidé, je deviens une connasse Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit 25 octobre 2026