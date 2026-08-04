Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 Des Frasserands au Moulin

Gare SNCF de Montroc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Au cœur du village des Frasserands, percez les secrets des maisons du pays, des fermes d’autrefois, des greniers et raccards sans oublier le moulin. Découvrez les guides emblématiques du hameau et la belle histoire de la famille Charlet-Straton.

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Gare SNCF de Montroc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24

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English : JEP 2026 The Frasserands at the Mill

In the heart of the village of Les Frasserands, uncover the secrets of the local houses, the old farmhouses, the granaries, and the storage sheds—not to mention the mill. Meet the hamlet’s iconic guides and learn about the fascinating history of the Charlet-Straton family.

L’événement JEP 2026 Des Frasserands au Moulin Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de Communes Pays du Mont Blanc