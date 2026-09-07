JEP 2026 : Église de la Madeleine, Église de la Madeleine, Paris

Informations pratiques

JEP 2026 : Église de la Madeleine Samedi 19 septembre, 09h00 Église de la Madeleine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion de la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine, l’entreprise Degaine (filiale de VINCI Construction dédié à la réhabilitation du patrimoine historique) lie la pierre à l’ouvrage à l’église de la Madeleine avec une activité ludique et enrichissante pour petits et grands.

À travers des ateliers participatifs de taille de pierre, venez découvrir, aux côtés des tailleurs de pierre expérimentés, un savoir-faire d’exception transmis de génération en génération. Prenez les outils en main et initiez-vous à l’art de la taille de pierre !

Église de la Madeleine Place de la Madeleine, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France 0144516900 https://lamadeleineparis.fr L’église de La Madeleine occupe un site exceptionnel : elle domine le faubourg Saint-Honoré et les grands boulevards et a donné son nom à ce quartier de Paris. Fondation royale, elle a été un des éléments du projet d’extension de la capitale vers l’ouest au milieu du XVIIIe siècle et a été conçue pour caler la perspective entre les deux palais de Gabriel de la place de la Concorde.

Venez nous rejoindre en vous unissant aux messes dominicales et aux activités pastorales, musicales, artistiques et culturelles. Métro : Madeleine, Concorde, Opéra. L’Église est accessible aux personnes à mobilité réduite par l’ascenseur, coté Boulevard Malesherbes.

Démonstration de savoir faire par des tailleurs de pierre

© Joséphine Brueder/Ville de Paris