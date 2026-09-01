Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Exposition Ferdinand Dubreuil

Château de Bien-Assis Esplanade André-Guy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ferdinand-Dubreuil un artiste entre Touraine et Bourbonnais. Cette exposition retrace, à l’aide de panneaux ainsi que de nombreux objets et documents, la vie et l’œuvre de Ferdinand Dubreuil (1894-1972), né à Doyet.

.

Château de Bien-Assis Esplanade André-Guy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@amis-de-montlucon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ferdinand-Dubreuil: An Artist Between Touraine and Bourbonnais. Through display panels and numerous artifacts and documents, this exhibition traces the life and work of Ferdinand Dubreuil (1894–1972), a native of Doyet.

L’événement JEP 2026 Exposition Ferdinand Dubreuil Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme