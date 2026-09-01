JEP 2026 Exposition Ferdinand Dubreuil Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Exposition Ferdinand Dubreuil
Château de Bien-Assis Esplanade André-Guy Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ferdinand-Dubreuil un artiste entre Touraine et Bourbonnais. Cette exposition retrace, à l’aide de panneaux ainsi que de nombreux objets et documents, la vie et l’œuvre de Ferdinand Dubreuil (1894-1972), né à Doyet.
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Château de Bien-Assis Esplanade André-Guy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@amis-de-montlucon.com
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English :
Ferdinand-Dubreuil: An Artist Between Touraine and Bourbonnais. Through display panels and numerous artifacts and documents, this exhibition traces the life and work of Ferdinand Dubreuil (1894–1972), a native of Doyet.
L’événement JEP 2026 Exposition Ferdinand Dubreuil Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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