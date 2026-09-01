JEP 2026 Exposition La laïcité, une histoire française, un regard protestant Temple protestant Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Exposition La laïcité, une histoire française, un regard protestant

Temple protestant 10 rue Achille Allier Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition consacrée à l’histoire de la laïcité en France 12 panneaux illustrés retracent les grandes étapes de sa construction, des périodes d’intolérance religieuse à la séparation des Églises et de l’État en 1905, jusqu’aux enjeux contemporains.

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Temple protestant 10 rue Achille Allier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 92 06 16 epu.montlucon@gmail.com

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English :

Exhibition on the history of secularism in France: 12 illustrated panels trace the major stages of its development, from periods of religious intoleranceto the separation of church and state in 1905, to contemporary issues.

L’événement JEP 2026 Exposition La laïcité, une histoire française, un regard protestant Montluçon a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme