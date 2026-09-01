JEP 2026 Hôtel de Bousmard Hôtel de Bousmard Saint-Mihiel
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Bousmard · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
JEP 2026 Hôtel de Bousmard
Hôtel de Bousmard 1 Rue Carnot Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de l’hôtel de Bousmard dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026. Visites et animations proposées par les enfants de la MECS.
Hôtel renaissance réalisé dans la seconde moitié du XVIème siècle. Transformé dans la première moitié du XVIIIème siècle (portail et porte, vestibule et cage d’escalier, façade postérieure et pavillons latéraux). La famille de Bousmard le lègue à la ville en 1855. Sur la façade, admirez ses gargouilles animales.Tout public
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Hôtel de Bousmard 1 Rue Carnot Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
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English :
Opening of the Hôtel de Bousmard as part of the 2026 European Heritage Days. Tours and activities led by the children of the MECS.
Renaissance-style mansion built in the second half of the 16th century. Renovated in the first half of the 18th century (entrance gate and door, vestibule and stairwell, rear facade, and side wings). The de Bousmard family bequeathed it to the city in 1855. Admire the animal gargoyles on the facade.
L’événement JEP 2026 Hôtel de Bousmard Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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