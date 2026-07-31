JEP 2026 Le temps passe.… à Chamonix comme ailleurs Place des Alpes Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 Le temps passe.… à Chamonix comme ailleurs

Place des Alpes Chemin des Alpes Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez, au coeur de Chamonix, l’évolution de quelques bâtiments majeurs de la ville.

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Place des Alpes Chemin des Alpes Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24

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English : JEP 2026 Time flies… in Chamonix, just like everywhere else

In the heart of Chamonix, discover the evolution of some of the town’s most iconic buildings.

L’événement JEP 2026 Le temps passe.… à Chamonix comme ailleurs Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de Communes Pays du Mont Blanc