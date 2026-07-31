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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 Le temps passe.… à Chamonix comme ailleurs Place des Alpes Chamonix-Mont-Blanc

samedi 19 septembre 2026 · Place des Alpes · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place des Alpes
Adresse
Chemin des Alpes
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 Le temps passe.… à Chamonix comme ailleurs

Place des Alpes Chemin des Alpes Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez, au coeur de Chamonix, l’évolution de quelques bâtiments majeurs de la ville.
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Place des Alpes Chemin des Alpes Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 

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English : JEP 2026 Time flies… in Chamonix, just like everywhere else

In the heart of Chamonix, discover the evolution of some of the town’s most iconic buildings.

L’événement JEP 2026 Le temps passe.… à Chamonix comme ailleurs Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de Communes Pays du Mont Blanc

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