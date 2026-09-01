Informations pratiques

Lastours

JEP 2026 LES QUATRE CHÂTEAUX DE LASTOURS

22 route des châteaux Lastours Aude

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous organisons des visites guidées gratuites et ouvertes à tous, sans réservation.

Au programme

10h30 visite guidée des châteaux

14h30 visite guidée du belvédère

14h atelier puzzle

Un atelier puzzle sera également proposé à l’accueil des châteaux.

Gratuit et ouvert à tous, petits et grands.

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22 route des châteaux Lastours 11600 Aude Occitanie +33 4 68 77 56 02 com.lastours@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As part of European Heritage Days, we are organizing free guided tours open to everyone, with no reservation required.

On the schedule:

10:30 a.m.: guided tour of the castles

2:30 p.m.: guided tour of the belvedere

2:00 p.m.: Puzzle workshop

A puzzle workshop will also be offered at the castles’ reception area.

Free and open to everyone, young and old.

L’événement JEP 2026 LES QUATRE CHÂTEAUX DE LASTOURS Lastours a été mis à jour le 2026-08-25 par