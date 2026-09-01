JEP 2026 LES QUATRE CHÂTEAUX DE LASTOURS Lastours
dimanche 20 septembre 2026 · Lastours
Informations pratiques
Lastours
JEP 2026 LES QUATRE CHÂTEAUX DE LASTOURS
22 route des châteaux Lastours Aude
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous organisons des visites guidées gratuites et ouvertes à tous, sans réservation.
Au programme
10h30 visite guidée des châteaux
14h30 visite guidée du belvédère
.
22 route des châteaux Lastours 11600 Aude Occitanie +33 4 68 77 56 02 com.lastours@gmail.com
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English :
%C0 As part of European Heritage Days, we are organizing free guided tours open to everyone, with no reservation required.
On the schedule:
10:30 a.m.: guided tour of the castles
2:30 p.m.: guided tour of the belvedere
L’événement JEP 2026 LES QUATRE CHÂTEAUX DE LASTOURS Lastours a été mis à jour le 2026-08-24 par
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