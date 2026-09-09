JEP 2026 Médiathèque François Mitterrand Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

JEP 2026 Médiathèque François Mitterrand

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, découvrez l’art de la reliure à la Médiathèque François-Mitterrand.

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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83

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English :

During European Heritage Days, discover the art of bookbinding at the François-Mitterrand Media Center.

L’événement JEP 2026 Médiathèque François Mitterrand Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge