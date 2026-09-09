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AGENDA · Saintes

JEP 2026 Médiathèque François Mitterrand Place de l’Échevinage Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de l'Échevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

JEP 2026 Médiathèque François Mitterrand

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, découvrez l’art de la reliure à la Médiathèque François-Mitterrand.
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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83 

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English :

During European Heritage Days, discover the art of bookbinding at the François-Mitterrand Media Center.

L’événement JEP 2026 Médiathèque François Mitterrand Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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