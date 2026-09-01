JEP 2026 Ronde des histoires Médiathèque Ferme-Modèle Bellerive-sur-Allier
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Ferme-Modèle · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Bellerive-sur-Allier
JEP 2026 Ronde des histoires
Médiathèque Ferme-Modèle 52 rue Jean Zay Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Souriez ! Clic clac ! Venez découvrir des histoires autour de la photographie pour les petites oreilles.
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Médiathèque Ferme-Modèle 52 rue Jean Zay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 44 25
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English :
Smile! Click, click! Come discover stories about photography for little ears.
L’événement JEP 2026 Ronde des histoires Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-27 par Vichy Destinations
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