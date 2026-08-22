Rencontre inspirante avec Ma Devaki Château du Bost Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Rencontre inspirante avec Ma Devaki

Château du Bost 27 Rue de Beauséjour Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Surya World vous invite chaleureusement à une rencontre unique et inspirante avec Ma Devaki à Vichy les 11, 12 et 13 septembre 2026 pour explorer le rôle de la spiritualité dans le monde d’aujourd’hui.

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Château du Bost 27 Rue de Beauséjour Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 13 51 08 contact@surya-world.org

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English :

Surya World warmly invites you to a unique and inspiring gathering with Ma Devaki in Vichy on September 11, 12, and 13, 2026, to explore the role of spirituality in today’s world.

L’événement Rencontre inspirante avec Ma Devaki Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-22 par Vichy Destinations