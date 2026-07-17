Exposition « De Vesse à Bellerive », Médiathèque Ferme-Modèle, Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Exposition « De Vesse à Bellerive » 18 et 19 septembre Médiathèque Ferme-Modèle Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Retrouvez Bellerive des 19ème et 20ème siècles au travers de cartes postales et de vieilles photos, trésors de l’Amicale Laïque de Bellerive

Médiathèque Ferme-Modèle 52 rue Jean Zay, 03700 Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 59 44 25 http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ https://www.facebook.com/mediathequefermemodele Médiathèque de Bellerive-sur-Allier Ascenseur disponible à l’intérieur pour les personnes en situation de handicap

Retrouvez Bellerive des 19ème et 20ème siècles au travers de cartes postales et de vieilles photos, trésors de l’Amicale Laïque de Bellerive

©Amicale Laïque de Bellerive-sur-Allier