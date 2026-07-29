JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Hommes et des Paysages · Saint-Brisson
Informations pratiques
Saint-Brisson
JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc
Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Une visite originale de la Maison des Hommes et des Paysages pour partir à la découverte des savoir-faire, des activités humaines et de l’habitat du Morvan au travers de cartes postales anciennes.
À partir de 12 ans .
Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
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English : JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc
L’événement JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM
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