JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Hommes et des Paysages · Saint-Brisson

Informations pratiques

Saint-Brisson

JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite originale de la Maison des Hommes et des Paysages pour partir à la découverte des savoir-faire, des activités humaines et de l’habitat du Morvan au travers de cartes postales anciennes.

À partir de 12 ans .

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc

L’événement JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM