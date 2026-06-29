Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite conférence Église Saint-Paul et Maison communale

Place Jean Dormoy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez deux édifices emblématiques de la ville de Montluçon l’église Saint-Paul et la Maison communale, symbole du dialogue entre religion et laïcité, dans ce quartier populaire de la ville, à la fin du XIXe siècle.

.

Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover two iconic buildings in the city of Montluçon: Saint-Paul Church and the Town Hall, a symbol of the dialogue between religion and civic life, in this working-class neighborhood of the city, at the end of the 19th century.

L’événement JEP 2026 Visite conférence Église Saint-Paul et Maison communale Montluçon a été mis à jour le 2026-08-19 par Montluçon Tourisme