JEP 2026 Visite conférence Église Saint-Paul et Maison communale Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite conférence Église Saint-Paul et Maison communale
Place Jean Dormoy Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez deux édifices emblématiques de la ville de Montluçon l’église Saint-Paul et la Maison communale, symbole du dialogue entre religion et laïcité, dans ce quartier populaire de la ville, à la fin du XIXe siècle.
.
Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover two iconic buildings in the city of Montluçon: Saint-Paul Church and the Town Hall, a symbol of the dialogue between religion and civic life, in this working-class neighborhood of the city, at the end of the 19th century.
L’événement JEP 2026 Visite conférence Église Saint-Paul et Maison communale Montluçon a été mis à jour le 2026-08-19 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Les marchés nocturnes s’animent Montluçon 28 août 2026
- Atelier Échecs Espace Boris Vian Montluçon 29 août 2026
- Rentrée Echecs de l’Echiquier Montluçonnais Espace Boris Vian Montluçon 29 août 2026
- Danse Séances Découverte Salle de Danse Saint-Vincent Montluçon 1 septembre 2026
- Lames et l’âme Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon 4 septembre 2026