JEP 2026 Visite de la bibliothèque bénédictine Bibliothèque Bénédictine Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

JEP 2026 Visite de la bibliothèque bénédictine

Bibliothèque Bénédictine 8 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de la bibliothèque bénédictine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Achevée vers 1775, la bibliothèque bénédictine possède près de 8800 ouvrages dont 77 manuscrits, 86 incunables et de rares éditions précieusement conservées ; les plus anciennes datant du XIXème siècle. Ce fonds exceptionnel se découvre dans l’antichambre richement décorée à travers diverses expositions thématiques, ainsi qu’une partie de la grande salle.Tout public

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Bibliothèque Bénédictine 8 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

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English :

Opening of the Benedictine Library as part of the 2026 European Heritage Days.

Completed around 1775, the Benedictine Library holds nearly 8,800 works, including 77 manuscripts, 86 incunabula, and rare editions that have been carefully preserved; the oldest date from the 19th century. This exceptional collection can be explored in the richly decorated antechamber through various thematic exhibitions, as well as in part of the main hall.

L’événement JEP 2026 Visite de la bibliothèque bénédictine Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE