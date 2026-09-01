UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

JEP 2026 Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet Sous-Préfecture Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Sous-Préfecture · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sous-Préfecture
Adresse
10 place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

JEP 2026 Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet

Sous-Préfecture 10 place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet de Montluçon, ainsi que son bureau, la salle de réunion et la cave en sous-sol.

Les visiteurs devront prendre RDV en amont et se présenter avec une pièce d’identité à l’heure de la visite
  .

Sous-Préfecture 10 place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 25 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the residence of the Subprefect of Montluçon, including his office, the meeting room, and the basement.

Visitors must make an appointment in advance and present a form of identification at the time of the visit.

L’événement JEP 2026 Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)