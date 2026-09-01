JEP 2026 Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet Sous-Préfecture Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Sous-Préfecture · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet
Sous-Préfecture 10 place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet de Montluçon, ainsi que son bureau, la salle de réunion et la cave en sous-sol.
Les visiteurs devront prendre RDV en amont et se présenter avec une pièce d’identité à l’heure de la visite
.
Sous-Préfecture 10 place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 25 00
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English :
Tour of the residence of the Subprefect of Montluçon, including his office, the meeting room, and the basement.
Visitors must make an appointment in advance and present a form of identification at the time of the visit.
L’événement JEP 2026 Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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