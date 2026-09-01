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AGENDA · Montluçon

JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon Église Notre-Dame Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Place Notre-Dame
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon

Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Église gothique bâtie en 3 campagnes de construction sur l’initiative du Duc Louis II de Bourbon.
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Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 

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English :

A Gothic church built in three construction phases at the initiative of Duke Louis II of Bourbon.

L’événement JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme

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