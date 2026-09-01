JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon Église Notre-Dame Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon

Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Église gothique bâtie en 3 campagnes de construction sur l’initiative du Duc Louis II de Bourbon.

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Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

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English :

A Gothic church built in three construction phases at the initiative of Duke Louis II of Bourbon.

L’événement JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme