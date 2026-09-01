JEP 2026 Visite de l’église romane de Champ-le-Duc Église romane Champ-le-Duc

Informations pratiques

Champ-le-Duc

JEP 2026 Visite de l’église romane de Champ-le-Duc

Église romane Place de l’église Champ-le-Duc Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Fleuron de l’art roman dans le Grand Est, l’église romane de Champ-le-Duc vous invite à découvrir son architecture des XIe et XVIIIe siècles.

L’église a été construite vraisemblablement au XIIe siècle en grès vosgien sur une construction plus ancienne, qui elle, datait de l’époque de Charlemagne. Elle a ensuite connu des modifications apportées par le Chapitre de Remiremont au XVIIIe siècle. L’église abrite un remarquable mobilier, protégé au titre des monuments historiques remontant principalement au XVIIIe siècle, en particulier l’orgue, attribué à Nicolas Dupont, construit en 1781, l’autel tombeau, le tabernacle et les fonts baptismaux.

Au programme

Le samedi

– Visite guidée à 16h30 (sur réservation auprès de l’Office de Tourisme)

Le samedi et dimanche

– Visite libre (parcours QR Code) de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00Tout public

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Église romane Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com

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English :

A jewel of Romanesque art in the Grand Est region, the Romanesque church of Champ-le-Duc invites you to discover its 11th- and 18th-century architecture.

The church was likely built in the 12th century using Vosges sandstone on top of an older structure, which itself dated back to the time of Charlemagne. It subsequently underwent modifications carried out by the Remiremont Chapter in the 18th century. The church houses remarkable furnishings, protected as historic monuments and dating mainly from the 18th century, in particular the organ, attributed to Nicolas Dupont and built in 1781, the tomb altar, the tabernacle, and the baptismal font.

Schedule:

Saturday:

– Guided tour at 4:30 p.m. (by reservation with the Tourist Office)

Saturday and Sunday:

– Self-guided tour (QR code tour) from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement JEP 2026 Visite de l’église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-08-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES