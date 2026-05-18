Concert Transylvanian Duet Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc

Champ-le-Duc

Concert Transylvanian Duet

Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Philippe BECHERAND, clarinettiste de formation, est aussi tarogatiste depuis 2010 et travaille depuis plusieurs années avec les plus grands spécialistes roumains. C’est là qu’il a rencontré Sorin DANCIU, un accordéoniste roumain qui accompagne aussi ces virtuoses. Ensemble, dans un duo, ils viennent nous proposer un récital de musique traditionnelle Roumaine, dans un répertoire original représentant les différents styles des régions de ce pays. Assurément, ce voyage sera l’occasion de découvrir un mélange de sons dans un style local particulier mêlant technique et émotion.Tout public

10 .

Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

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English :

Philippe BECHERAND, a clarinettist by training, has also been a tarogastrist since 2010, and has been working for several years with Romania?s leading specialists. It was there that he met Sorin DANCIU, a Romanian accordionist who also accompanies these virtuosos. Together, in a duo, they offer a recital of traditional Romanian music, with an original repertoire representing the different styles of the country?s regions. This journey will undoubtedly be an opportunity to discover a blend of sounds in a particular local style, combining technique and emotion.

L’événement Concert Transylvanian Duet Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES