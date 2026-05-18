Concert orgue et voix Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc

Champ-le-Duc

Concert orgue et voix

Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Jérémy MARCHAL, claviériste complet, claveciniste et organiste de formation, va nous proposer un duo mezzo-soprano et orgue avec Anne-Charlotte BELIGNE, une spécialiste de la musique mariale, dont les champs d’exploration sont vastes, de la musique médiévale à la mélodie Française, qui est aussi créatrice contemporaine et spécialiste de l’improvisation avec d’autres arts. Cette belle église de CHAMP LE DUC va ainsi résonner par ses sons et cette voix. Un moment magique en perspective.Tout public

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Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

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English :

Jérémy MARCHAL, a complete keyboardist, harpsichordist and organist by training, will offer us a mezzo-soprano and organ duet with Anne-Charlotte BELIGNE, a specialist in Marian music, whose fields of exploration are vast, from medieval music to French melody, who is also a contemporary creator and specialist in improvisation with other arts. The beautiful church of CHAMP LE DUC will resonate with her sounds and her voice. A magical moment in store.

L’événement Concert orgue et voix Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES