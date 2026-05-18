Spectacle chanté François le petit Saint d’Assise Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc
Spectacle chanté François le petit Saint d’Assise Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc samedi 27 juin 2026.
Champ-le-Duc
Spectacle chanté François le petit Saint d’Assise
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’Église Champ-le-Duc Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Concert d’ouverture de la programmation de la Dame de Champ. Dans le cadre des festivités du 800ème anniversaire de la mort de Saint François d’ASSISE, Fabrice WERNER et sa troupe vont nous présenter un spectacle chanté, avec textes et photos, sur fond de notes de piano, racontant la vie de ce personnage d’exception dans une mise en scène sobre et très évocatrice. Un moment d’émerveillement et de compassion, de joie et de paix, d’espérances, mêlés à une immense gratitude pour ce qu’il représente encore aujourd’hui.Tout public
10 .
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’Église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33
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English :
Opening concert of the Dame de Champ program. As part of the festivities to mark the 800th anniversary of the death of Saint François d?ASSISE, Fabrice WERNER and his troupe will present a sung show, with texts and photos, against a background of piano notes, recounting the life of this exceptional figure in a sober, evocative staging. A moment of wonder and compassion, joy and peace, hope and immense gratitude for what he still represents today.
L’événement Spectacle chanté François le petit Saint d’Assise Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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